CLOUDY HEADS + LYSATID + NUITH LA DAME DE CANTON, 17 mars 2023, PARIS.

CLOUDY HEADS + LYSATID + NUITH LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

1-1068218 3-1068219 CLOUDY HEADSCloudy Heads est un groupe franco-britannique de rock alternatif. Le groupe a actuellement sorti deux EP : « Trying To Orbit The Sun » et « What Now? ». Ces deux projets ont permis au groupe d’affirmer son univers, un rock puissant et révolté, mais aussi doux et mélodique, rempli d’émotions. On retrouve dans leur musique des sonorités rappelant Muse, Radiohead, Arctic Monkeys ou encore The Strokes. Le premier album de Cloudy Heads, « Back To Equilibrium », est prévu pour fin octobre / début novembre 2023. C’est un vrai voyage à travers le monde de Cloudy Heads, ou? l’on retrouve leurs influences allant des late 60’s 70’s aux 90’s, tout en gardant un regard neuf et moderne, en accord avec notre époque. La scène étant l’essence de Cloudy Heads, le groupe a hâte de parcourir la France et l’Europe, afin de faire entendre son univers et rencontrer son public, avec un show électrique et fort en émotion. LYSATIDLISATYD est un quatuor de rock à la fois bruyant et mélodique qui mélange noise rock, stoner et grunge. Le groupe s’inspire de ses influences variées (A Place to Bury Strangers, Nirvana, Deftones, Diiv ou encore Electric Wizard) afin de nous présenter sa propre recette : des refrains entêtants et des structures dans la retenue qui parviennent à faire monter les morceaux en tension et en puissance. Les riffs lourds et saturés voguent vers la dissonance et les effets, sur lesquels la voix du chanteur se fond parfaitement, parfois accompagne?e des chœurs de la batteuse et du guitariste. La section rythmique bétonnée fait trembler les murs, laissant divaguer les guitares et les chants de fin du monde dans les buildings en ruine. Bref, c’est ce que nous laisse croire LISATYD, l’acronyme de life is shit and then you die : un groupe à l’esprit cynique teinté de second degré, que l’on retrouve dans leurs paroles. NUITHNuith (synth-rock), est un duo fonde? en 2021, compose? des producers parisiens Fred Nout (chant lead, guitare/synthe?, production), et Alexia Charoud (claviers, production, guitare, chant). Les morceaux de leur premier EP, « Ode to Beauty and Chaos » a? paraitre le 7 octobre 2022, de?veloppent une ambiance cosmique et occulte, servie par des synthe?s qui empruntent a? la new- wave et des guitares tourne?es vers l’alternatif et l’indus. Sur sce?ne, le duo propose un set me?lant puissance rock et envole?es atmosphe?riques, les machines et claviers portant voix, guitares sature?es et synthe?tiques.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

