Cloud Théâtre de la Ville – Abbesses, 7 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 7 mai 2022

de 19h à 20h

Le dimanche 8 mai 2022

de 15h à 16h

Un ballet futuriste pour danseurs, circassiens, enfants et casques interactifs, questionnant nos vies hybrides entre réel et virtuel.

Il fut un temps où l’enfant avait la tête dans les nuages. Aujourd’hui, il l’a dans le Cloud façonné par Microsoft. Son imaginaire, ses rêves et même ses amitiés appartiennent aux univers virtuels. Et son corps ? Pour en savoir plus, Perrine Valli transmet un répertoire de gestes à une vingtaine d’enfants, recrutés dans la ville accueillant le spectacle. Tel un corps de ballet futuriste, ils rejoignent deux comédiens, une danseuse et, sur son mât chinois, un acrobate, la tête entre la terre et les nuages. Leurs casques lumineux brillent dans la nuit et commandent, en temps réel, leurs gestes et déplacements, dansés à l’unisson. Ces corps, encore en train de trouver leur réalité dans ce monde, croisent les mots de Fabrice Melquiot, spécialisé dans l’écriture pour la jeunesse (+). Avec sa poésie stellaire, Cloud touche les jeunes de toutes générations.

(+) CE TEXTE EST NÉ D’UNE RÉFLEXION SUR 2069, EN ANTICIPATION DES 100 ANS DU THÉÂTRE DE LA VILLE.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

