Rock School Barbey, le mardi 1 mars 2022 à 20:30

Des retrouvailles plus **noisy** que jamais pour le groupe de Cleveland et **Steve Albini** pour **_“The Shadow I Remember”_**, un disque bruitiste et concis. Dans le paysage rock, il y aurait bien quelques accointances avec les je-m’en-foutiste qui anime la scène underground US : **Mac DeMarco**, **Wavves** (avec qui Baldi a partagé un split album), **Ty Segall** ou **Fidlar**. Des branleurs magnifiques, zonant entre **garage** et **punk rock**, et qui, comme **Dylan Baldi** le leader, transforment en or brut tout ce qu’il touchent de leur guitare. À vérifier sur place en **Barbey Indie Club** !

12€ (Prévente) / 15€ (Sur place)

Héritier du grunge et du rock emo des années 1990, Cloud Nothings confirme, avec son cinquième album, qu’il est un immense groupe minuscule.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T23:00:00