° Cloud Factory (Post Punk Patrimoine Industriel – Toulouse) Tournée promo tardive de leur premier EP sorti chez Howlin’ Banana et Le Cèpe. C’est rond, ça fume et y’a des vrais morceaux de la ville rock dedans (avec des membres de Cathedrale, Noir Audio …) [https://www.youtube.com/watch?v=UKs0Lt1cS3E](https://www.youtube.com/watch?v=UKs0Lt1cS3E) [https://www.facebook.com/hellocloudfactory/](https://www.facebook.com/hellocloudfactory/) [https://cloud-factory.bandcamp.com/releases](https://cloud-factory.bandcamp.com/releases) ° DJ KAEL Pop Power Pop après tout qu’importe, seront joués les derniers disques achetés en un clic à des heures toujours trop tardives ° Et peut être un groupe en première partie (on croise les doigts)

5€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T21:00:00 2022-03-02T23:59:00

