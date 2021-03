Toulouse Metronum Haute-Garonne, Toulouse Reporté / Clou + Noé Preszow Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Metronum, le samedi 27 mars à 20:00

**Etant donné la situation sanitaire et les mesures gouvernementales prises pour endiguer l’épidémie du covid-19, les concerts de Clou et Noé Preszow prévus au printemps 2021 ne pourront pas avoir lieu. L’équipe de Bleu Citron Productions à un planning de report des dates à l’automne 2021, y compris pour la date prévue au Metronum le 27 mars 2021.** **

****Chanson française / pop** **Clou**

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Après plusieurs premières parties (Vianney, Benjamin Biolay, Camille, Vincent Delerm et même Sting), c’est au Café de la Danse qu’elle jouera sa première date solo. **Noé Preszow**

Il y a quelques mois, Noé Preszow (prononcer Prèchof) sortait «À nous», comme une carte de visite.

Plusieurs millions de streams, des passages radio nombreux et toujours en croissance, des invitations sur les plateaux des médias belges et français. Une place qui se dessine pour cet artiste qui détonne.

Après un premier EP, Noé Preszow sortira son premier album chez tôt Ou tard (Vianney, Vincent Delerm, Shaka Ponk,…). Un album aux titres urgents et intenses, aussi impudiques que généreux. Et déjà un appel d’air. [+ d’infos](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=34283391) ![]() #### Infos pratiques : * samedi 27 mars de 20h à 23h

* Concert assis en grande salle

* Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarif : 22€

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France

