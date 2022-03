Clou / La Chica Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Clou / La Chica Bergerac, 19 mars 2022, Bergerac. Clou / La Chica Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2022-03-19 – 2022-03-19 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne Musique. Clou : Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons. Dans celui de Clou, c’est l’inverse.

La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants.

La Chica : Il y a du sacré dans la voix de La Chica. Son incantation nous délivre de la pesanteur, son corps ondule, entraînant par mimétisme nos corps. Danse des sons, des mots, des cris, des idiomes, des doigts. De son clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe. Musique. Clou : Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons. Dans celui de Clou, c’est l’inverse.

La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants.

La Chica : Il y a du sacré dans la voix de La Chica. Son incantation nous délivre de la pesanteur, son corps ondule, entraînant par mimétisme nos corps. Danse des sons, des mots, des cris, des idiomes, des doigts. De son clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe. +33 5 53 57 71 51 Musique. Clou : Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons. Dans celui de Clou, c’est l’inverse.

La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants.

La Chica : Il y a du sacré dans la voix de La Chica. Son incantation nous délivre de la pesanteur, son corps ondule, entraînant par mimétisme nos corps. Danse des sons, des mots, des cris, des idiomes, des doigts. De son clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe. © Marta Bevaqua

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Ville Bergerac lieuville Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Clou / La Chica Bergerac 2022-03-19 was last modified: by Clou / La Chica Bergerac Bergerac 19 mars 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne