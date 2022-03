Clou en concert Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Clou en concert Châteaugiron

2022-05-13

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 21:50:00

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron Remarquée avec sa reprise des « Gauloises bleues » sur l’album hommage à Yves Simon, sur scène, c’est invitée par Benjamin Biolay, Vianney, Dyonisos, Boulevard des Airs… que Clou s’est fait connaître.

Nommée aux Victoires de la Musique 2021, dans la catégorie Révélation féminine, Clou bricole à l’envie une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants.

