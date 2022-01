Clôture sur mesure – 27 mars 2022 – Théâtre Fémina Théâtre Fémina Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Théâtre Fémina, le dimanche 27 mars à 18:30

Soirée présentée par Bruno Hausler et créée sur mesure pour la clôture de la 6ème édition du festival. Avec Doully, Pierre-Emmanuelle Barré, Thomas VDB, Dédo et Aymeric Lompret. BONUS : En première partie, vous assisterez comme chaque année à la finale des Tremplins Découvertes.

Tarif : 29€

Soirée de clôture du festival, Création exclusive 2022 Théâtre Fémina 10 rue de grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

