De janvier à mai, plusieurs structures éducatives ont contribué à l’élaboration d’ateliers autour de la thématique “Le monde de demain”. Exposition des oeuvres des enfants, jeux, ateliers culinaires, spectacle sont au porgramme de cette après-midi festive et familiale !

Entrée libre, ouvert à tous

Le projet d’éveil Culturel “A Petits Pas…” en partenariat avec Les Francas de la Gironde, initie les 3 mois / 6 ans à la pratique artistique. Centre de Loisirs La Ré d’Eau 4, rue Pierre Bérégovoy 33150 Cenon Cenon Gironde

