Clôture du Prix Passeurs de mots Vertolaye Vertolaye Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Vertolaye

Clôture du Prix Passeurs de mots Vertolaye, 12 mars 2022, Vertolaye. Clôture du Prix Passeurs de mots Gare de l’utopie Dore Vertolaye

2022-03-12 – 2022-03-12 Gare de l’utopie Dore

Vertolaye Puy-de-Dôme Vertolaye Lecteurs et voyageurs du Prix Passeurs de Mots “Mots et Voyages”, venez participer à la clôture du prix !

D’autres surprises littéraires, culturelles et conviviales vous attendent ! gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr +33 4 73 95 28 67 https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/index.php/ Gare de l’utopie Dore Vertolaye

dernière mise à jour : 2021-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Vertolaye Autres Lieu Vertolaye Adresse Gare de l'utopie Dore Ville Vertolaye lieuville Gare de l'utopie Dore Vertolaye Departement Puy-de-Dôme

Vertolaye Vertolaye Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertolaye/

Clôture du Prix Passeurs de mots Vertolaye 2022-03-12 was last modified: by Clôture du Prix Passeurs de mots Vertolaye Vertolaye 12 mars 2022 Puy-de-Dôme Vertolaye

Vertolaye Puy-de-Dôme