Arles Médiathèque Arles, Bouches-du-Rhône Clôture du Mois du Japon Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Clôture du Mois du Japon Médiathèque, 27 novembre 2021, Arles. Clôture du Mois du Japon

Médiathèque, le samedi 27 novembre à 14:30

Au programme : – **14h30 : présentation des lauréats du concours de dessin** sur le Japon organisé par la médiathèque cet été – **15h :** pour les petits, **à partir de 7 ans, projection d’un dessin animé japonais**, inspiré de « L’île au trésor » – **15h-15h30** : pour les plus grands, **rencontre avec Philippe Piquier, éditeur spécialiste de l’Asie**, qui présentera son métier et ses coups de coeur – **15h30-18h** : démabulation de table en table et **échanges libres avec des passionnés venus parler de leurs coups de coeur** (mangas ados et adultes, animés,…). Dès 8 ans. **De nombreux jeunes et ados seront présents pour partager leur passion.** **Le libraire d’Arles BD, spécialiste notamment des mangas, sera présent de 14h à 18h.**

Entrée libre

La médiathèque clôt son Mois du Japon avec un après-midi pour toute la famille. Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Ville Arles lieuville Médiathèque Arles