6 6 EUR Après deux semaines de programme intrépide, [TrafiK]* clôture son festival au Rocksane dans une apothéose électronique.

LA JUNGLE : portés par les rythmiques épileptiques d’une batterie incroyable, la jungle boucle son mat/noise/kraut rock sur des paternes techno. C’est hypnotique, spontané et volontiers lancinant, une jungle sonore luxuriante à vivre en live .

OUAI STÉPHANE : un poil plus foutraque, savamment construite sur des instruments inventés à partir d’objets du quotidien, la house électro de Ouai Stéphane est gavée de vitamines et d’instants surréalistes. Délicieux et décalé.

CHAP CHAP : rythmiques binaires, boucles entêtantes, sampling sauvage, éruptions synthétiques, ainsi opère la cuisine du duo formé par Sandy Barrère (batterie) et Michel Bananes jr (synthé).

Co-Production : Melkior – La Gare Mondiale / Overlook

