[Clôture du festival Les Utopiks] Radio Kaizman + DJ Matthaeus et son vélo blaster LaPéniche Chalon-sur-Saône, vendredi 12 avril 2024.

LaPéniche et Chalon Dans La Rue accueillent la soirée de clôture du festival les Utopiks organisé par l’Espace Des Arts !

Que vous ayez participé à la Grande parade nocturne dans les rues de Chalon ou non, venez rejoindre le final festif à LaPéniche !

À 21h30, les centaines de lanternes franchiront les portes de L’Abattoir pour un final musical à LaPéniche et une restauration sur le site.

Radio Kaizman

< Hip hop fanfare Bourgogne >

22h00 sur scène

En embarquant le hip-hop et la fanfare dans une histoire commune, Radio Kaizman propose un cocktail détonnant et unique ! Influencé par le bouillonnement musical de la Nouvelle Orléans et les beats du rap US, le groupe façonne son répertoire, mené par ses deux vocalistes. Riffs ultra chauds, batterie hypnotique et cuivres incisifs soutiennent un flow aiguisé parsemé de chants entêtants. Dans la rue ou sur scène, Radio Kaizman redéfinit la fanfare et ses représentations, dans une esthétique hip-hop constamment renouvelée. En ressort une irrésistible envie de rejoindre la team dans une fête improvisée aux allures de Block Party.

Vélo Blaster (by DJ Matthæus)

< Boumboum Bourgogne >

21h30 22h Vélo blaster dans la cour

23h15 00h30 dj set dans la salle

Musicien, dj et beatmaker, ce lyonnais possède plusieurs cordes à son arc. Après avoir passé son enfance à batifoler entre piano et violon, il jette finalement son dévolu sur les platines, les synthés et autres boites à rythmes. Ses créations et sa grande collection de vinyles nous font bouger, swinger, headbanger entre techno déjantée et disco groovy. A bord de son tricycle coloré entièrement remodelé, il a donné vie à des platines mobiles. Plaisir et convivialité ont déjà été au rendez-vous en terre Lyonnaise, à pieds ou à vélo, en fixe ou en déambulation… suivez le son !

Une collaboration Espace Des Arts, Chalon Dans La Rue et LaPéniche.

Restauration sur place

Ouverture des portes 21h30

– 21h30 22h Vélo blaster by Matthæus dans la cour

– 22h00 sur scène

– 23h15 00h30 Matthæus dj set dans la salle EUR.

LaPéniche 52 Quai saint-Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org

