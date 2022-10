Clôture du Festival italien à Paris Mairie du XIIIème arrondissement, 15 octobre 2022, Paris.

Le samedi 15 octobre 2022

de 18h30 à 22h00

. gratuit

Deux événements pour conclure la 2ème édition du festival italien à Paris

Pour la clôture du 2ème festival italien à Paris, la mairie du XIIIème organise une soirée avec deux événements en programme :

– 18h30 Présentation du livre « Tout sur Pasolini »

Présentation du livre « Tout sur Pasolini » (Editions Gremese) par Jacqueline Zana-Victor avec Jean Gili, historien spécialiste du cinéma italien et critique de cinéma et Jean Marc Méjean, critique de cinéma et écrivain. En parallèle de l’exposition « Sur les traces de Pasolini » du photographe Elio Ciol (3 au 15 octobre, vernissage le 7 octobre à 18h30).

– 20h30 Concert « My little Italy »

Concert du pianiste Jean Pierre Como, » My little Italy » qui rend hommage aux mélodies méditerranéennes et évoque habilement leurs atmosphères.

Mairie du XIIIème arrondissement 1, Place d’Italie 75013 Paris

Contact : https://mairie13.paris.fr/pages/festival-italien-a-paris-22083 01.44.08.13.13 https://fr-fr.facebook.com/paris.treize https://fr-fr.facebook.com/paris.treize https://mairie13.paris.fr/pages/festival-italien-a-paris-22083

