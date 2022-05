CLOTÛRE DE SAISON “RACINES RÊVÉES”, 10 juin 2022, .

CLOTÛRE DE SAISON “RACINES RÊVÉES”

2022-06-10 – 2022-06-10

Des années durant, j’ai rêvé mes racines au-delà de ce qu’elles étaient. En parcourant le monde, j’ai rencontré

des musiciens captivants et me suis rêvé, tantôt musicien Camerounais, joueur de vali à Madagascar, de bouzouki

à Athènes et bien d’autres instruments et folklores. Ce n’est que plus tard que je me suis tourné vers le flamenco

de mes origines pour ajouter cette couleur primaire dans mes différents projets.

L’essence même de cette création est de mettre en musique cette pêche miraculeuse de rythmes, de mélodies, d’histoires et d’influences dites éloignées.

Pour que ce rêve de création se concrétise, Olivier-Roman Garcia a fait appel à de talentueux artistes de la région Occitanie. Ils ont pour point commun, outre leurs compétences d’instrumentistes, un parcours singulier quant

à leur identité musicale et artistique. Ensemble, ils vont mettre en commun leurs origines et carnets de notes pour

nourrir cette musique du monde.

Guitares, bouzouki : Olivier-Roman Garcia

Chant : Sasha Bogdanoff

Batterie : Quentin Boursy

Basse : Thomas-James Potrel

Production : le +SilO+ dans le cadre des récoltes musicales

Des années durant, j’ai rêvé mes racines au-delà de ce qu’elles étaient. En parcourant le monde, j’ai rencontré

des musiciens captivants et me suis rêvé, tantôt musicien Camerounais, joueur de vali à Madagascar, de bouzouki

à Athènes et bien d’autres instruments et folklores. Ce n’est que plus tard que je me suis tourné vers le flamenco

de mes origines pour ajouter cette couleur primaire dans mes différents projets.

L’essence même de cette création est de mettre en musique cette pêche miraculeuse de rythmes, de mélodies, d’histoires et d’influences dites éloignées.

Pour que ce rêve de création se concrétise, Olivier-Roman Garcia a fait appel à de talentueux artistes de la région Occitanie. Ils ont pour point commun, outre leurs compétences d’instrumentistes, un parcours singulier quant

à leur identité musicale et artistique. Ensemble, ils vont mettre en commun leurs origines et carnets de notes pour

nourrir cette musique du monde.

Guitares, bouzouki : Olivier-Roman Garcia

Chant : Sasha Bogdanoff

Batterie : Quentin Boursy

Basse : Thomas-James Potrel

Production : le +SilO+ dans le cadre des récoltes musicales

dernière mise à jour : 2022-04-08 par