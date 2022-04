CLOTÛRE DE SAISON “PROJECTION UNIVERS RACINES REVEES” Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains La saison s’achèvera par une soirée concoctée par notre partenaire Fiest’A Sète et la projection d’un film en résonance avec l’univers de Racines rêvées.

culture@mairie-balaruc-les-bains.fr https://www.facebook.com/PianoTiroirBalaruc

