Musée de Plein Air, le dimanche 7 novembre à 10:00

Voici le dernier weekend de la saison, c’est le moment d’en profiter ! Venez venir visiter nos trois Chaumières de Killem-Lynde , Bambecque et Millam qui seront décorées dans une ambiance de sorcellerie. Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée. Retrouvez tous nos artisans du musée ce dimanche ! * Cécile Jastrzembski et ses réalisations de marionnettes en bois sculpté vous attendent à la maison d’Hofstède de Lederzeele. Profitez de l’occasion pour observer la restaurations de ces chaumes. * Cendrine Dugardin laissera exprimer son talent avec la terre et la céramique. * Notre tourneur sur bois Denys Losfeld présentera son métier très technique alliant création et dextérité. * Christian Coustenoble l’ébéniste du musée vous présentera ses pièces en bois à partir des arbres qu’il a coupé lui-même. * Gabriel Tassart vous montrera son métier de bourrelier vieux de plusieurs centaines d’années. * L’association Zele fer sera aussi présente pour vous dévoiler leur passion ! Notre cabane roulotte est de retour ! cette ancêtre de la caravane originaire de Lignereuil dans le Pas-de-Calais du XIXe siècle se trouve en exposition devant la bergerie. L’Association Monique Teneur a confié en 2020 la restauration de cette roulotte à un artisan picard, Florian Carpentier. Différentes animations vous seront proposées pas nos animatrices et guides : * Séances de contes à 12h, 13h, 15h et 17h. * « Rendez-vous chaumières » à 11h, 16h30 et 18h. * Jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h. * Visites animaux à 11h30, 15h30 et 19h. * Visite guidée (1H30) à 10h30 et à 14h Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Néanmoins, pour accéder à nos sites, vous devez être en possession d’un masque chirurgical ou d’un masque “grand public” de catégorie 1. Le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. Il est obligatoire dans les lieux clos et dans le labyrinthe à partir de 6 ans. Seuls sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Les rassemblements de plus de 6 personnes ne sont pas autorisés. Veillez à respecter les règles de distanciation physique et les gestes barrières. Veillez à suivre les chemins, les consignes affichées ou transmises par l’équipe. Des stations de gel hydroalcoolique sont à votre disposition. Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, et du matériel prêté.

Plein : 5€ / 3€ / 15€(famille) / Gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

Dernier jour d’ouverture du Musée pour cette saison 2021

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



