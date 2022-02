Clôture de saison Biscarrosse, 14 mai 2022, Biscarrosse.

Clôture de saison Biscarrosse

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Biscarrosse Landes

EUR 8 15 L’Arcanson et le CRABB s’associent lors de cette soirée de clôture de saison professionnelle, et vous proposent 4 spectacles aux formes originales et tout public avec notamment le cirque Le Roux et ses invités !

En extérieur :

? Mathieu Moustache « Dans tous ses états », jongleur, musicien, poète et contorsionniste. Un spectacle burlesque déjanté et moustachu.

? Madam’Kanibal « Anatomik », femme fakir mêlant clown, jonglerie et acrobatie.

? Cie Cirkulez « Sound of Fire », pour clôturer cette soirée tout feu tout flamme !

En salle :

? Le Cirque Le Roux invite le Cirque Alfonse pour une « Carte blanche » : Il y a 10 ans, le Cirque Le Roux retrouvait le cirque Alfonse sur les îles de la Madeleine, îles isolées au nord du Québec. Durant 2 mois, des liens et des envies artistiques communes se sont créés. Ils se retrouvent aujourd’hui pour cette carte blanche.

+33 5 58 09 52 75

Biscarrosse

