Base de loisirs de La Rincerie, le samedi 18 juin à 10:00

Redécouvrir le monde qui nous entoure au petit matin, profiter d’un moment savoureux au saut du lit le temps d’un petit-déjeuner avec des inconnus… Voilà la drôle d’invitation des Presque Siamoises. Autour d’un café, d’un thé, de quelques tartines et d’une multitude d’autres surprises gustatives et acrobatiques, Au point du jour vous embarque dans une expérience inédite où le spectacle se mêle au quotidien.

Tarifs : 13 € / 11 € / 9 € / 7 € / 5 € / 3 € Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants

Redécouvrez la douceur matinale lors d’un petit-déjeuner spectaculaire ! Un moment de rêverie poétique pour démarrer la journée du bon pied. Base de loisirs de La Rincerie la Selle-Craonnaise La Selle-Craonnaise Mayenne

