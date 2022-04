Clôture de résidence – Rencontre Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maison Julien Gracq, le jeudi 21 avril à 19:00

Après deux mois à la Maison Julien Gracq, les deux auteurs Saleh Diab et Axel Sourisseau vous parlerons de leur expérience en tant que résidents, accompagnés par Irma Tavelidze. L’ écrivaine géorgienne est présente, dans le cadre de la résidence croisée Nantes-Tbilissi, sera en résidence d’écriture à Nantes du 3 avril au 3 mai 2022. Cette soirée sera modérée par Amandine Glévarec, libraire, auteure, animatrice radio, correspondante presse, et lectrice acharnée.

Gratuit, réservation conseillée

2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T20:30:00

