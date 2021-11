Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Clôture de l’exposition #Steampunk Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Clôture de l’exposition #Steampunk Quimperlé, 15 janvier 2022, Quimperlé. Clôture de l’exposition #Steampunk Médiathèque 18 place Saint-Michel Quimperlé

2022-01-15 14:00:00 – 2022-01-15 Médiathèque 18 place Saint-Michel

Quimperlé Finistère Quimperlé Venez renconter Didier Graffet et David Bakonyi de la Galerie Bureau 21.

En partenariat avec la librairie Penn Da Benn – Entrée libre. mediatheque@ville-quimperle.fr +33 2 98 35 17 30 Venez renconter Didier Graffet et David Bakonyi de la Galerie Bureau 21.

En partenariat avec la librairie Penn Da Benn – Entrée libre. Médiathèque 18 place Saint-Michel Quimperlé

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Médiathèque 18 place Saint-Michel Ville Quimperlé lieuville Médiathèque 18 place Saint-Michel Quimperlé