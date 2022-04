CLÔTURE DE L’EXPOSITION DE LA GAILLETTE A LA RECONQUETE Oignies, 24 avril 2022, Oignies.

CLÔTURE DE L’EXPOSITION DE LA GAILLETTE A LA RECONQUETE Rue Alain Bashung Oignies

2022-04-24 – 2022-04-24

Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Oignies Le 9-9bis, site minier remarquable

Visite commentée

Au cœur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, découvrez en compagnie d’un médiateur du patrimoine le carreau de fosse 9-9bis et ses machines toujours entretenues par l’association d’anciens mineurs et de passionnés ACCCUSTO SECI. De l’immense salle des douches à la machine d’extraction remise en fonctionnement, vous saurez tout (ou presque !) sur ce site minier remarquable.

à 15h – Durée : 1h

Flânerie en sol mineur

Visite-spectacle musical

Avec Margaux Liénard, violoniste et Julien Biget, bouzouki et chant

Découvrez le 9-9bis en musique en compagnie de deux musiciens ! Du parvis du Métaphone jusqu’au bâtiment des machines, suivez cette déambulation musicale accompagné de commentaires patrimoniaux pour découvrir l’histoire du site tout en douceur et poésie.

à 16h30 – Durée : 1h

La dernière berline

Atelier jeune public

Sais-tu que la toute dernière berline de charbon de la région a été remontée chez nous au 9-9bis ? En t’inspirant de cette berline symbolique et historique, personnalise ta carte à gratter en faisant apparaître de jolis motifs multicolores sous une couche noir charbon !

En continu

1,2,3 ne bougez plus, souriez !

Borne selfie

Venez posez devant la berline en mémoire de la remontée de la dernière gaillette, le 20 décembre 1990, pour emporter avec vous un souvenir de votre découverte de l’exposition !

En continu

Venez profitez, une dernière fois, de l’exposition consacrée aux 30 ans du 9-9bis depuis la remontée de la dernière gaillette avec une programmation mêlant musique et patrimoine !

patrimoine@9-9bis.com +33 3 21 08 08 00 https://9-9bis.com/agenda/cloture-expo-30-ans-deja/

