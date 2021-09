Clôture de la saison du couvent Le Couvent, 5 septembre 2021, Marseille.

Clôture de la saison du couvent

Le Couvent, le dimanche 5 septembre à 12:00

15h – 17h Planetatom (jeu tout public) 15h Couvent Levat, keskia!! Viens galactiquement déguisé conquérir l’espace inter sisi-déral dans un jeu d’équipe interactif. Ramène le sunrise, les étoiles et la force du côté obscur illuminé. Proposé par La Mougeonnerie 16h-19h Fanfare Canebière Pression (déambulation) Fanfare marseillaise, Canebière Pression joue depuis plus de 15 ans dans des festivals et des évènements de Brest à Marseille ! [[https://www.facebook.com/CANEBIERE-PRESSION-The-Fanfare-265494213020/](https://www.facebook.com/CANEBIERE-PRESSION-The-Fanfare-265494213020/)](https://www.facebook.com/CANEBIERE-PRESSION-The-Fanfare-265494213020/) 18h-21h Dj set BoumBoum dans ton coeur Dj Boom Boom dans ton Cœur à été pendant dix ans le Disque Jockey résident des Douches Municipales d’Yste-en-Boule. Il a mixé avec les plus grands Charles Tox, David Bêtta, Skrollex sur les plages de Mique-aux-Noces tout l’été. Il a également produit plusieurs remix pour Britney Stire, Lady Gogol,et Aphte Punk. Ce soir après un tournée de 6 jours dans la banlieue de Losse-en- Gelaisse, il est là pour toi avec un mix éclectrique (rock/funk/afro-beat/électro/tropical/hop…) 21h Concert de Mofak Mofak grandit bercé par les sonorités des “musiques du monde” mais aussi et surtout celle de la cote ouest des Etats-Unis, ce qui influencera son intérêt pour la culture hip hop /funk des années 80, ainsi que ses ramifications plus récentes : le G-funk. A l’origine issu du milieu de la danse ou il se distingue par sa maîtrise du popping, voila plus de 10 ans maintenant que Mofak s’investit pleinement dans la musique et s’épanouit en tant que compositeur et producteur, motivé par son amour des instruments et leurs acoustiques uniques. Au cours de ses nombreux voyages a Los Angeles, ou il a désormais ses habitudes, Mofak réussit a lier des affinités et ses compositions se retrouvent aujourd’hui créditées par la scène du hip hop local. En parallèle, Mofak acquiert une certaine expérience du à travers le monde ou il joue ses productions. Présent sur plusieurs première partie pour : Dj BattleCat, The Game, Tha DoggPound, P-funk All stars (groupe de George Clinton) et plein d’autres.. Puis Retour en France avec sa collaboration avec le Groupe IAM à la talkbox sur le titre “Je Danse le Mia” lors de la tournée « L’école du micro d’argent » et plusieurs fois Dj pour la radio de Snoop Dogg (Cadillac Radio sur dash). De Retour avec un Nouvel Album “My Town” Sa musicalité ensoleillée, funk et groovy n’a pas fini de vous surprendre, donc fermez les yeux et laissez vous bercer par les notes. [[https://www.instagram.com/mofakbessis/](https://www.instagram.com/mofakbessis/)](https://www.instagram.com/mofakbessis/) ++++++++ Et dès 12h : Manège Zébulon de la Cie La Rumeur Zébulon est un manège mécanique dont le fonctionnement est simple : les parents poussent, les enfants tournent ! Composé de 6 modules (fusée, brouette, nacelle de dirigeable, vigie de bateau pirate, barque de pêche et ours bien léché) où les enfants pourront prendre place, équipés des accessoires et chapeaux correspondants. Il a été fabriqué avec des matériaux de récupération uniquement, en partenariat avec les Compagnons de la communauté Emmaüs Saint Marcel. [[https://www.larumeur.eu/zebulon.html](https://www.larumeur.eu/zebulon.html)](https://www.larumeur.eu/zebulon.html) Poèmes sur mesure par Charly Astié et sa machine à écrire Charly s’installe avec sa machine à écrire dans l’espace public, accueille une personne et lui demande pour qui elle voudrait un poème. Pour elle ou pour quelqu’un d’autre. De cet échange, Charly improvise un poème en acrostiche avec le prénom du ou de la destinataire, puis prends en photo le poème avec la personne (qui peut garder l’anonymat en mettant sa tête derrière). Les photos peuvent ensuite faire l’objet d’une exposition des gens poémisés du quartier. La personne repart avec le poème original, mélange de son histoire et de ma mise en mots. Qui n’a jamais rêvé d’avoir une petite oeuvre personnalisée, à garder avec soi pour l’éternité ? (un peu moins en fait, car le papier utilisé est biodégradable). Performance 100% CovidCompatible “MurMur” (exposition collective) Née d’une collaboration entre artistes peintres et artistes mappeurs, l’exposition MurMur met en œuvre et en mouvement des peintures flottantes et animées sur les murs de La Chapelle du Couvent Levat. . Avec les créations de Difuz, Fuego, Heng, Kogaone, Mad Banana, Maxime Ivanez, Morf, Néfrit, Snez et Tchad. . Mapping par Roon, 20cil et Magic Carpet. . Exposition collective proposée et montée par Néfrit et Roon, artistes résidents du Couvent. Stand Crêpes par Nadia de l’Association 2MJNS La joie de de vivre à la Belle de Mai. 2MJNS rassemble les jeunes et les moins jeunes et contribue à améliorer le bien-être des habitants du quartier par l’organisation de rencontres ludiques et festives et la prise en considération de leurs besoins auprès de la population du quartier et de ses élus. Vente de sérigraphies de la saison 4 Vente des derniers exemplaires de l’édition sérigraphiée de l’affiche de la Saison 4, signés et numérotés par l’illustratrice Elodie Lascar et les studios Bacane. Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables pour l’évènement . 3 “preuves” sanitaires sont acceptées : ◌ Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h ◌ Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ◌ Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours Pour information, le test antigénique est gratuit et prend 15 minutes en pharmacie. Dans le quartier de la Belle de Mai, la Pharmacie des Deux Places, à 400m du Couvent Levat, propose des tests antigéniques. Les 12-17 ans sont exemptés du pass sanitaire jusqu’au 30 août. ” Restauration & buvette sur place

♫♫♫

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T12:00:00 2021-09-05T23:00:00