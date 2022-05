Clôture de la saison culturelle Bellerivoise Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Clôture de la saison culturelle Bellerivoise Bellerive-sur-Allier, 4 juin 2022

2022-06-04 17:00:00 – 2022-06-04 21:00:00

La service culturel vous propose de terminer en beauté la saison avec une soirée en plein-air sur les Belles Rives d'Allier. Au programme : jeux en bois, concert, spectacle !

