Clôture de la Fan Zone Chamonix-Mont-Blanc, 18 février 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Clôture de la Fan Zone La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc

2022-02-18 21:00:00 – 2022-02-18 La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 25 25 Le Coq Sportif présente, L’HEURE BLEUE PARTY !

Après deux semaines passées dans notre Fanzone Le Coq Sportif pour soutenir notre belle Equipe de France, nous avons l’immense plaisir de vous convier à notre soirée l’Heure Bleue Party ! +33 6 75 31 61 08 La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc

