JPIF 2023 : Visite de la Forge de Thézac Clots de Reillou Thézac, 7 octobre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

L’association Les Forges de Carrié réanime le cœur du village de Thézac. Autrefois, la forge était un lieu de vie, d’échange et de travail tout au long des saisons..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Clots de Reillou Forge de Thézac

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois.

The Forges de Carrié association brings the heart of the village of Thézac back to life. In days gone by, the forge was a place of life, exchange and work throughout the seasons.

Organizado por la asociación PHP en el marco de las Jornadas del Patrimonio Industrial de Fumélois.

La asociación Forges de Carrié revive el corazón del pueblo de Thézac. Antaño, la fragua era un lugar donde se vivía, se intercambiaban ideas y se trabajaba durante todas las estaciones.

Organisiert vom Verein PHP im Rahmen der Tage des industriellen Erbes in Fumelois.

Der Verein Les Forges de Carrié belebt das Herz des Dorfes Thézac wieder. Früher war die Schmiede ein Ort des Lebens, des Austauschs und der Arbeit im Laufe der Jahreszeiten.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Fumel – Vallée du Lot