Closing Week Office de Tourisme Avoriaz 1800 Morzine, samedi 13 avril 2024.

Closing Week Office de Tourisme Avoriaz 1800 Morzine Haute-Savoie

Afin de célébrer la fin de saison, Avoriaz organise une Closing Week. Au programme de la glisse, une course de caisse à savon sur neige, des concerts, des soirées et de nombreuses animations gratuites et une grande braderie au centre de la station.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-21

Office de Tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du Festival

Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@avoriaz.com

L’événement Closing Week Morzine a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Avoriaz 1800