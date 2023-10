Closing night Kilomètre25 Kilomètre25 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Closing night Kilomètre25 Kilomètre25 Paris, 31 octobre 2023, Paris. Le mardi 31 octobre 2023

de 00h00 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant 12 / 16 / 20 ( + fdl ) Le grand closing du Kilomètre25 c’est ce 31 octobre! Entre extravagance et frayeur… Le ton est donné car la nuit s’annonce mémorable ! Après une troisième saison intense, le Kilomètre25 ferme à nouveau ses portes en compagnie de ses résident·e·s 2023 ! Nous pourrons aussi compter sur la présence d’ancien·ne·s résident·e·s, pour créer des B2B inédits. Célébrons ensemble le closing & Halloween, ce 31 octobre 2023, avec vos outfits les plus effrayants pour les plus extravagant·e·s d’entre vous Kilomètre25 8 Bd Macdonald 75019 Paris Contact : https://www.kilometre25.fr/ https://www.facebook.com/Kilometre25/ https://www.facebook.com/Kilometre25/ https://shotgun.live/events/closing-night-kilometre-25

