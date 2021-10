Paris Jardin 21 île de France, Paris Closing Jardin21 – La guinguette du jardin (DJs sets) Jardin 21 Paris Catégories d’évènement: île de France

On y est… ce sera notre ultime nuit ensemble ! Après l’été qui s’en va, c’est à notre tour de plier bagages pour quelques mois. Comptez bien sur nous pour fêter ça comme il se doit. Pour cette dernière réunion au sommet, la boule à facettes va virevolter comme jamais. avec Sylvia, Graiz et Mathilda Rocaboy aux platines toute la soirée. Le Jardin21, c’est 1 850 m2 de terrasse et de jardin au bord du Canal de l’Ourcq. Venez flâner dans notre jardin-potager en famille ou entre amis et profiter de nos grandes tablées. Il y aura de quoi ravir toutes les faims et toutes les soifs ! Le Jardin21 accueille plusieurs bars mais aussi la brigade d’Animal Kitchen qui vous propose une délicieuse cuisine de street-tapas qui se déguste avec les doigts. Ce samedi soir, ce sera la Nuit Blanche… mais aussi notre dernier samedi soir ensemble. On vous attend nombreux pour fêter ça follement avec nos DJs sets toute la soirée dans La Palmeraie du Jardin21. La boule à facettes va trembler ! INFOS TRÈS PRATIQUES . Samedi 2 octobre . DJ set : 20h-02h30 . Ouverture du Jardin21 : 11h30-02h . Entrée libre . Jardin21, Paris 19 Manger & boire > Street-tapas par Animal Kitchen toute la journée et nos bars pour vous servir Protocole sanitaire > Conformément au protocole sanitaire demandé par le gouvernement, le pass sanitaire et une pièce d’identité vous seront demandés à l’entrée. JARDIN21 Jardin21, tiers-lieu culturel & potager Fermeture annuelle du Jardin21 le dimanche 3 octobre. 1 850 m2 de jardin-potager avec des animations, marchés, ateliers DIY, cours de sport et DJs sets tout l’été. www.jardin21.fr . Mer-jeu : 11h30-02h . Ven-sam : 11h30-03h . Dim : 11h30-00h 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris . T(3B) Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig . M(5) Porte de Pantin ou Hoche . M(7) Porte de la Villette . RER(E) Gare de Pantin Événements -> Fête / Parade Jardin 21 Parc de la Vilette, 2A rue Ella Fitzgerald Paris 75019

