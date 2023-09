Closing Jardin21 Jardin 21 Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 17h00 à 04h00

.Tout public. gratuit

Grande fête pour célébrer le closing du Jardin21 avec blind test, stand up et DJs sets !

Le Jardin21 a accueilli plus de 85000 visiteurs en quelques mois ! Entre stand up DJs sets, ateliers de jardinage, journées thématiques et marchés de créateur.ice.s, personne n’a eu le temps de s’ennuyer. Alors pour finir en beauté, un évènement à la hauteur de cette saison est en préparation.

Le Closing 2023 vous propose un programme sur le thème de la rupture d’amourette d’été. Début des festivités avec un blind test « bad bitch revenge song », on enchaîne ensuite avec la dernière du Greenwashing Comedy Club, puis l’équipe du Jardin21 viendra prendre possession des platines pour faire danser son public une dernière fois jusqu’au bout de la nuit.

Le Jardin21 rouvrira ses portes au printemps 2024 et communiquera ses dates très prochainement !

Jardin 21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/

©Jardin21