CLOSING HIP OPSESSION • Jour 2 Transfert, 9 octobre 2021, Rezé.

CLOSING HIP OPSESSION • Jour 2

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Transfert

**Di-Meh** _**Concert**_ Depuis une bonne dizaine d’années, Di-Meh, rappeur suisse de son état, écume les scènes, les freestyles et les featuring sur toute la planète rap francophone. Hyperactif mais patient, il aura sorti cinq EP et trois mixtapes (toujours le 10 mai, en référence à son nom de scène) entre 2013 et 2019 avant de délivrer son premier album en 2021 : Mektoub. Projet qui fait la part belle à la nostalgie, à ses racines et son quotidien. Véritable boule d’énergie pure sur scène, le MC de la Superwak Clique revient sur Nantes en terrain connu puisqu’il avait déjà bien malmené le Warehouse en 2018 avec ses compères Slimka et Makala. Pas besoin d’être visionnaire donc pour savoir que cette année encore, tout le monde sortira en sueur. **Benjamin Epps** _**Concert**_ “Faire sensation : provoquer une forte impression d’intérêt, de surprise, d’admiration.” En moins d’un an, Benjamin Epps a suscité les trois. Baigné dans le rap au sein du cocon familial, le MC gabonais issu du milieu battle s’est annoncé au monde en décembre 2020 avec son EP Le futur. Quelques mois plus tard, il enfonce le clou avec un 7 titres Fantôme avec chauffeur en collaboration avec Le Chroniqueur Sale. New-yorkaise est l’ambiance, claire est la voix, grande est l’ambition. La nouvelle grosse sensation du rap français a pris l’autoroute du succès en mode fusée pour s’imposer comme une tête d’affiche reconnue et incontournable. Venez admirer le futur, il est juste devant vous. **Vadek** _**Concert**_ Vainqueur du Buzz Booster, retenu pour les Inouïs du Printemps de Bourges, première partie de Maes ou encore Columbine, une chose est sûre : la valeur montante du rap nantais est aussi performante derrière un micro que pour occuper le terrain. Énergique et technique, Vadek s’adapte à toutes sortes d’instrus, adaptant son flow au gré des mélodies concoctées par son beatmaker attitré, Maximum. Bien nommés sont donc les deux EP “Polyvalent” sortis entre 2019 et 2021, accompagnés d’une palanquée de clips et de freestyles. Une chose est sûre, celui qui a l’ambition de “faire monter la ville” ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si la fougue de la jeunesse est belle, elle permet surtout d’aller loin. **Allebou** _**Concert**_ Lointaine est l’époque où les rappeurs se cantonnaient uniquement à leur propre style, qu’ils passaient une voire plusieurs décennies à peaufiner et polir comme un diamant brut. Le monde évoluant, l’heure est désormais à la polyvalence, à l’adaptabilité, au DIY, au sens de la débrouille et s’en sortent celleux qui seront les plus complets ou les plus malins. Et dans ce domaine, Allebou, bien que jeune rappeur, a toutes les cartes en main et un beau début de parcours pour tirer son épingle du jeu. Aussi à l’aise sur du boom bap que sur de la drill, soignant la forme sans délaisser le fond, assurant le show en freestyle sur le Planète Rap de Maes et sortant par la suite la mixtape concept “Synthèse Additive”. Tel un N’Golo Kanté des grands soirs, le manceau occupe le terrain avec un (très) gros volume de jeu ! **Le Fil Rouge : open mic + Sizaye + Black Jeez** _**Scène ouverte & showcase**_ Depuis les block party des années 70 à la pluie de disques d’or (et de platine) des années 2010, la mutation du rap est gigantesque. Pourtant, le point commun qui relie Rakim à Jul, en passant par Philémon se tient en 9 lettres : l’activisme. Et activistes, ils le sont. Acteurs locaux forcenés et investis corps et âme dans le rap, entre émissions de radio, interviews et organisation d’open mic, cela fait quelques années qu’il est impossible d’assister à un évènement hip hop à Nantes sans croiser les membres du Fil Rouge. Cette année encore, c’est autour d’un “micro ouvert” que va se passer la soirée. Véritable exercice culte dans la plus pure tradition hip hop où chacun est libre de venir rapper et se mesurer aux autres MC présents. Pour pimenter le tout et garder la barre haute, le collectif nantais a invité quelques virtuoses de la scène nantaise. Accrochez-vous donc, car le flow tout-terrain de Black Jeez et le champion End of the Weak 2018, Sizaye seront de la partie ! **Kazma** _**DJ set**_ Ambianceur tout-terrain depuis bientôt six ans et amoureux de la musique depuis toujours, Kazma est un DJ pluriel qui va chercher des sonorités allant de la house au hip hop en passant par la trap. Polyvalent, celui qui est beatmaker, vidéaste et DJ de Zayd (finaliste Pays de la Loire de Buzz Booster 2021) jouera donc à domicile le samedi 9 octobre et se chargera d’allumer les fusées sonores du feu d’artifice final. **Melissa Montana** _**DJ set**_ Imaginez le film Mad Max Fury Road mais dont la bande originale serait inspirée de la trap d’Atlanta. C’est un peu ce qui se passera ce samedi 9 octobre quand Melissa Montana passera derrière les platines à Transfert. Le sol tremblera, le sable se soulèvera et les enceintes vibreront au rythme des sons distillés par la DJ de la rappeuse Hvrley Qveen, qui transformera le spot en club US à ciel ouvert le temps de son set. **Ateliers graffiti avec Ratz One** À l’occasion des concerts programmés à Transfert nous proposons deux ateliers d’initiation au graffiti le samedi 9 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h avec l’artiste Ratz One. La séance de l’après-midi est interprété en LSF. Venez découvrir l’univers du graffiti et réaliser vos premières fresques entre ami·e·s ou en famille ! Durant 2h vous pourrez découvrir l’histoire de cette pratique, apprendre à maitriser la bombe de peinture et participer à la réalisation d’une fresque collective avec les autres participant·e·s. Réservations pour l’atelier graffiti : 10h-12h : Réserver ma place 14h-16h (interprété en LSF) : Réserver ma place Conformément aux mesures en vigueur, le pass sanitaire sera demandé pour cet atelier. Nous vous conseillons de prévoir des vêtements adaptés à cette pratique. Des masques et gants de protections seront fournis. Enfants à partir de 10 ans accompagné·e·s d’un·e adulte. Une fois l’inscription validée, notez bien le rendez-vous 5 minutes avant à l’entrée de Transfert. Si vous êtes contraint·e d’annuler votre venue, merci de nous en informer au préalable à l’adresse : [[alexandre@pickup-prod.com](mailto:alexandre@pickup-prod.com)](mailto:alexandre@pickup-prod.com).

Entrée libre, Gratuit

Concerts : Di-meh, Benjamin Epps, Vadek, Allebou, Le Fil Rouge : Open mic, Sizaye, Black Jeez, Kazma, Melissa Montana

Transfert Site des anciens abattoirs, Rue de l’Abbé Grégoire, 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T01:00:00