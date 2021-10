CLOSING HIP OPSESSION • Jour 1 Transfert, 8 octobre 2021, Rezé.

CLOSING HIP OPSESSION • Jour 1

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à Transfert

**Le Juiice** _**Concert**_ Attention, bulldozer. La Trap Mama déboule en ville et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça va secouer. À défaut de rentrer discrètement dans le rap par une petite fenêtre, Joyce Okrou aka Le Juiice a préféré défoncer la porte du game avec deux EP en guise de voiture-bélier. Egotrip, flow énervé et détermination, la rappeuse du 94 n’est pas là pour blaguer et fait les choses bien. L’attention portée à des clips propres, une voix magnétique et des morceaux qui rendent addict dès la première écoute ne laissent place à aucun doute : elle est le présent et le futur. Quelques gros featurings avec Meryl, Jok’Air et Stavo (jamais très loin quand il s’agit de travaux) pour parachever le tout, la jeune CEO arrive fort et elle a des choses à dire. **Sheldon** _**Concert**_ Rappeur, beatmaker, ingénieur du son, membre fondateur, élément central, clé de voûte… Nombreux sont les qualificatifs associés à Sheldon et (inévitablement) à son clan : la 75e Session. Pourtant, si l’homme à tout faire de la tribu parisienne a énormément œuvré pour le collectif, il n’en a pas pour autant délaissé les projets solos. Avec cinq EP, un premier album Lune noire (accompagné d’un préquel) et deux formats courts en collaboration avec Yung Cœur, Sheldon n’a pas chômé au cours de ces dernières années. Poursuivant sa lancée, celui qui était déjà présent à Hip Opsession en 2020 sortira en octobre son prochain album intitulé Spectre, projet qu’il annonce plus personnel, plus spontané et donc plus “vrai”. Un show avec possiblement quelques inédits donc, à ne pas manquer ! **Coelho** _**Concert**_ Arrivé dans le game avec son premier EP il y a plus de quatre ans, Coelho incarne tout ce que notre époque rapologique peut produire de mieux. Sérieux, appliqué, productif, autant porté sur l’intimiste que sur l’entertainment ; celui qui a sorti en février dernier son cinquième projet poursuit son ascension artistique en prenant son temps, validant toutes les étapes l’une après l’autre. Matérialisant l’espoir de voir (enfin) un rappeur nantais percer à grande échelle, le MC ne semble pas impacté le moins du monde par une quelconque pression. Signé sur Mezoued Records (le label de Tunisiano), il affine sa formule, n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de croiser le micro avec des pointures comme Isha et apparaît toujours sûr de lui sur scène. “Le mot de la fin : c’est que l’début” comme dirait un célèbre habitant de Villiers-Le-Bel. **Jäde** _**Concert**_ L’histoire d’amour entre Soundcloud et la ville de Lyon s’écrit sous nos yeux et nos oreilles émerveillées depuis maintenant quelques années. Il n’est pourtant pas question ici d’obscurs sons inconnus de Lyonzon ou du 667 mais bien du RnB suave de Jäde, jeune chanteuse de la cité des gones. Après s’être fait découvrir en 2017 via la plateforme/antichambre musicale avec le son Miel, la “nouvelle sensation du RnB français” est passée entre 2020 et 2021 de la Première fois à la Romance. Sur son dernier EP, la chanteuse pose sa voix douce sur des prods aux influences trap, indie ou encore afro, le tout dans une ambiance vaporeuse et planante. Neuf titres d’un nouveau romantisme sans fard qui n’a plus rien à cacher. L’élégance à la lyonnaise. **Team Punk** _**Concert**_ D.I.T.C, BootCamp Click, le Dogg Pound, Army of the Pharaohs, l’Asocial Club, le Klub des 7, L’armée des douze singes, Inglourious Bastardz, la Dream Team de 92, l’équipe de France 98, les Avengers, les Looney Toons ou encore la Team BS, depuis de nombreuses années les supergroupes sont légions. Faites donc place à l’armada Team Punk, cinq guerriers beatboxeurs multi-couronnés aux super-pouvoirs vocaux aussi étranges qu’extraordinaires. En effet, dès qu’Alexinho, Effaybee, Furax, Hutch et Saro ont allié leurs forces en 2015, Ils ont remporté le titre de champions de France de Beatbox par équipe dès la première année. Loin de s’arrêter là, les cinq compères continuent de retourner les scènes, micros et Loopstation en bandoulière. Accrochez-vous, ça va secouer sévère. **End of the Game** _**Concert**_ Aussi puissants qu’une fanfare de cuivres, aussi assourdissants qu’une avalanche de drums, telle la Scred Connexion en son temps, End of the Game arrive à fond comme une baffe dans la gueule. Un micro pour seule arme et une foultitude d’instruments en eux-mêmes, le collectif de beatboxeurs franciliens revient bouffer de la scène et prendre le contrôle du temps, du rythme et d’une infinité de sons le temps d’un set. Champions de France de Beatbox 2017 en équipe, K.I.M (et sa barbe flamboyante), Scouilla (et sa coupe PNL), le grand Faya Braz (déjà champion du monde en 2009) et Colaps (la plus belle moustache du game) ont prouvé qu’ils étaient plus chauds que jamais avec “Stamina”, leur participation au Grand Beatbox Battle 2021. Véritables chefs d’orchestres ultra-coordonnés, il suffit d’une basse pour que les quatre beatboxeurs nous entraînent dans un tourbillon musical toujours plus dynamique et percutant. Autant vous dire qu’avec La Fin de Le Jeu, ça va souffler dans les bronches, se trémousser dans les chaumières, voire même ruer dans les brancards. **Krumpp DJ’s** _**DJ set**_ À l’heure où un aller-retour Rio-Atlanta nécessiterait beaucoup d’organisation et une kichta de taille relativement conséquente, Krumpp vous fait gagner du temps grâce à leur duo de DJ’s. À la croisée de la Trap d’Atlanta et du Baile Funk (cette musique de Rio de Janeiro qui a conquis les clubs du monde entier), Ano Poli et Keep On vous emmènent pour un voyage de deux heures au son des basses saturées et des rythmes afro-brésiliens. La traversée de l’Atlantique en go fast la plus rentable du monde. **Vizu** _**DJ set**_ Véritable pionnier de la scène hip hop nantaise, Vizu (aka Visualize) brûle les platines et les dancefloors depuis plus de quinze ans. Fondateur de l’association ScratchLAB et du projet nantais Kontrol Yo Handz axé sur la promotion du turntablism (l’art d’utiliser la platine vinyle comme un instrument de musique à part entière). Le DJ-artisan a ajouté une nouvelle corde à son arc en montant Stone Cuts, projet de production avec lequel il a sorti son premier single HeatRock en mai dernier. C’est donc armé de nouveaux artefacts musicaux que le vainqueur du Redbull Thr3estyle 2011 revient une nouvelle fois à Hip Opsession pour nous livrer un set hip hop, boom bap, smooth, old school et new school, classics & b-sides. Le public de Transfert n’est pas prêt de se rassoir.

Entrée libre, Gratuit

Concerts : Sheldon, Le Juiice, Coelho, Jäde, Team Punk, End of the Game, Krumpp DJ’s, Vizu

Transfert Site des anciens abattoirs, Rue de l’Abbé Grégoire, 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T17:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T01:00:00