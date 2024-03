Closing Cabaret Omerta w/ Alignment Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 1er juin Soirée Closing Cabaret Omerta w/ Alignment.

Pour le Closing de la saison du Cabaret aléatoire, on vous a préparé des bookings d’exception avec une scénographie totalement inédite et immersive pour vous plonger au cœur de la matrice.



Dans un monde où la musique est uniforme, entrez dans une faille entre le temps et l’espace où s’est créé un nouvel univers dans lequel la melodic techno, hard techno et la rave se rencontrent le temps d’une nuit. Ainsi, c’est une brèche dans l’espace qui ouvre la voie à une harmonie universelle, où la diversité des sons est célébrée et où l’imagination est sans limites.



La vision d’un festival avec une jauge extra limitée pour une soirée comme vous n’en avez jamais vécue.

Bienvenue dans l’Omerta Experience.



Melodic Techno | Hard Techno | Rave

LINE-UP



• Alignment (STEƎR DE)

Hard Techno | Hard Trance

Avec une forte concentration sur son travail de production et sa carrière de DJ, Francesco Pier s’est engagé au cœur de la scène techno vibrante. Ses morceaux ont attiré l’attention de poids lourds de la techno tels que Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Ben Klock, Chris Liebing, Laurent Garnier, Amélie Lens, Joseph Capriati, et bien d’autres encore…

Des promoteurs à travers l’Union européenne ont suivi pour offrir à ce jeune talent une place lors de leurs meilleures soirées, devenant rapidement un invité régulier lors des événements KNTXT.

Décrivant son style comme « Un voyage vers les coins sombres de soi-même », sa musique rappelle une bande-son énigmatique pour une rave post-apocalyptique sans fin. Des mélodies puissantes sont accompagnées de lignes de basse profonde, de kicks pulsants et de synthés résonnants. Ne manquez pas l’occasion de le voir en live sur scène.



• Anthony Capaldi (Omerta FR)

Techno | Melodic Techno

Autodidacte et passionné grâce à une famille de musiciens, aussi à l’aise à la production et derrière les platines, il fait vibrer son public autour de ce qui lui correspond le plus, la techno progressive et mélodique.



• Blasty (Omerta FR)

Hard Techno | Dark Techno | Neotrance

Dj & producteur, cofondateur et résident du collectif marseillais Omerta, il navigue entre les festivals, les salles de concert et clubs Français pour y distiller une Techno séduisante à la fois forte et mélodieuse.

Toujours d’une propreté hors pair dans son set, Il laisse toujours un souvenir fort de ses passages sur les scènes.



• D44 (Thunder Agency FR)

Hard Groove | Hard Techno | Hard Trance

Producteur et DJ originaire de Normandie, D44 est profondément inspiré par l’univers des rave parties et la nouvelle génération de musique hardcore. Désormais basé à Paris, il a rapidement signé plusieurs projets avec les labels KTK et DUR. Naviguant entre la Hardtechno, le Hardgroove et la Trance, il mélange les genres avec une énergie débordante.



• Evänder (Omerta FR)

Hard Techno | Rave

Il délivre une sélection de tracks aux basses tranchantes, fusionnant la noirceur et la brutalité moderne.

La force de cet autodidacte, aujourd’hui installé à Marseille, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride naviguant entre froideur industrielle et mysticisme. 15 15 EUR.

Début : 2024-06-01 23:00:00

fin : 2024-06-01 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

