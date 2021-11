Paris Rosa Bonheur Paris CLOSING BPM 2021 & Egoist Records anniversary #10 Rosa Bonheur Paris Catégorie d’évènement: Paris

CLOSING BPM 2021 & Egoist Records anniversary #10 Rosa Bonheur, 24 novembre 2021, Paris. CLOSING BPM 2021 & Egoist Records anniversary #10

Rosa Bonheur, le mercredi 24 novembre à 18:00

▬▬▬▬ ENTRÉE GRATUITE Egoist Records vous invite au Rosa Bonheur. À l’occasion de la remise du prix BPM Contest 2021, le label Egoist Records vous invite à venir fêter ses 10 Ans à partir de 18h00 au Rosa Bonheur des Buttes Chaumont. Lives & Dj Set + Surprises en présence de la marraine Bpm 2021 Chloé. L’intégralité de la soirée sera diffusée en direct sur Tsugi Radio. ▬▬▬▬ LINE-UP 18h00 – 00h00 Imako [https://youtu.be/r59oKrlk9_Y](https://youtu.be/r59oKrlk9_Y) Select [[https://youtu.be/1Odz5AnRw3U](https://youtu.be/1Odz5AnRw3U)](https://youtu.be/1Odz5AnRw3U) Lūv [[https://youtu.be/-BZHeeCld44](https://youtu.be/-BZHeeCld44)](https://youtu.be/-BZHeeCld44) Mira Ló & Cruelle De Vaudémont [[https://youtu.be/a1jGMQ2nEws](https://youtu.be/a1jGMQ2nEws)](https://youtu.be/a1jGMQ2nEws) Tez Cadey [[https://youtu.be/asVq4Vmwf4U](https://youtu.be/asVq4Vmwf4U)](https://youtu.be/asVq4Vmwf4U) Bolivard [[https://youtu.be/BgRHPFl-meg](https://youtu.be/BgRHPFl-meg)](https://youtu.be/BgRHPFl-meg) Psola [[https://youtu.be/yqQ5knryeuM](https://youtu.be/yqQ5knryeuM)](https://youtu.be/yqQ5knryeuM)

Entrée Libre

CLOSING BPM 2021 & Egoist Records anniversary #10 Rosa Bonheur 2 avenue de la Cascade Paris Quartier du Combat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Rosa Bonheur Adresse 2 avenue de la Cascade Ville Paris lieuville Rosa Bonheur Paris