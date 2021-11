Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Closer Records Nite: LITTLE GREEN FAIRY / THE NEEDS / BELPHEGORZ Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

“Quand trois combo rock majeurs, issus de trois villes différentes, croisent le fer sur la même scène, cela ne peut pas donner une nuit comme toutes les autres… surtout, quand ces mêmes groupes, trop longtemps privés d’un public tout aussi frustré qu’eux, ne demandent qu’à mordre la scène de nouveau et délivrer cette rage toxique trop longtemps contenue… Les LITTLE GREEN FAIRY viennent de Sète, avec dans leurs bagages, un tout nouveau répertoire – et pas des moindres, qui fera ensuite l’objet d’un split album pour début 2022 (avec les Sonic Preachers NDLR). S’en suivent THE NEEDS, de Aix en Provence, actifs depuis une trentaine d’années, fort de sept albums au compteur, et de nouvelles cartouches avec eux aussi, qui ne demandent qu’à être rodées sur scène, avant de trouver le chemin du studio… pour un futur prochain opus. D’enregistrements, il est question justement aujourd’hui avec les BELPHEGORZ de Marseille, que l’on présente plus et qui portent une dernière touche à de toutes nouvelles compostions encore totalement inédites pour le public de la cité phocéenne ! Vous l’avez compris, la nuit CLOSER RECORDS du 4 décembre 2021 ne sera pas une nuit comme toutes les autres…”

8,50€ en réservation à Lollipop / 9€ sur place /1€ d’adhésion au Makeda

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille

2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T23:59:00

