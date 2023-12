Closer Music Lafayette Anticipations Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 19 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

.Public adolescents adultes. payant

25 euros pour le pass 2 jours

Le Festival Closer Music met en scène des performances musicales aventureuses ! Pour sa 6ème édition, le festival parisien réinvente plus que jamais les relations entre artistes et spectateurs autour du partage et de l’échange.

En invitant le public au plus près des artistes à déambuler, ressentir et écouter autrement, Closer Music invite à de nouvelles expériences sonores et visuelles dans un bâtiment tout en mouvement.

À la suite des temps forts des précédentes éditions (Caterina Barbieri, Tirzah, Mica Levi, Voice Actor, Space Afrika, Blackhaine, Lyra Pramuk, Pan Daijing, Charlemagne Palestine…), Closer Music présente une nouvelle génération d’artistes à travers performances et concerts.

Cette édition singulière se concentre sur les énergies collectives de formes musicales venues du monde entier, de Shanghaï à Berlin en passant par Bristol, Göteborg, Barcelone ou Le Caire.

Fidèle à sa programmation prospective, cette sixième édition dévoile des artistes uniques en solo, duo et projets collaboratifs inédits, entre lives atmosphériques magnifiés par les voix et musiques hybrides.

Quand la chanteuse et pianiste catalane Marina Herlop s’inspire de chants traditionnels indiens et espagnols, tout en jouant avec les effets aériens produits par les machines, pmxper, première française du duo composé de Pavel Milyakov (Buttechno) & Aleksandra Zakharenko (Perila), distille une ambient nourrie de guitares, jazz et poésie magnétique.

Imaginé par la productrice expérimentale Berlinoise Ziúr, « Eyeroll » nous emmène dans une odyssée audio-visuelle passant du punk au club déconstruit, de l’avant-jazz au métal, portée par les voix et personnalités hors normes de l’Anglaise Elvin Brandhi et de l’Égyptien Abdullah Miniawy ainsi que par les visuels aux allures d’anciennes VHS du vidéaste néerlandais Sander Houtkruijer, qui se réunissent pour l’occasion.

Autre formation attendue, le duo Accident du Travail, formé par Julie Normal aux Ondes Martenot (l’ancêtre du synthétiseur) et Olivier Demeaux à l’harmonium, qui nous promet un live contemplatif et introspectif, plein de rêveries.

Les performances saisissantes de l’artiste de Bristol Sarahsson fusionnent la musique classique avec le métal, l’électronique expérimentale et le hardcore, pour explorer les thèmes de l’identité queer et son histoire.

Musicienne basée à Göteborg, Elin Engström se produit pour Closer Music sous son alias solo, Loopsel, projet de pop psychédélique aux ritournelles hantées, accompagnée pour l’occasion par Charlott Malmenholt.

Membre à part entière de la scène électronique en plein essor de Shanghai, Osheyack est un brillant exemple d’une nouvelle forme hybride de club music qui fusionne techno, gabber, ambient et drone.

En clôture du festival, Closer Music investit à nouveau, le cadre grandiose de l’église du Saint-Esprit en collaboration avec les Inspirations Visibles (projet de Hampus Lindwall et Stephen O’Malley) pour présenter Sculptures, une performance aux sonorités méditatives et spirituelles de la compositrice suédoise et organiste virtuose, Ellen Arkbro.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/closer-music https://billetterie.lafayetteanticipations.com/festival-closer-music-2024-css5-lafayetteanticipationsweb-pg1-rg27069.html

