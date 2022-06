CLOSED FOREVER – Photographie Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Dans la relation magique au monde, les images ont une âme. Elles font communiquer les vivants avec les morts. Dans une démarche quasiment mystique, les photographies de Caroline de Otero nous renvoie au monde divin.

