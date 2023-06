Soirée Vignes étoilées Clos Troteligotte Villesèque, 25 août 2023, Villesèque.

Villesèque,Lot

Visite du domaine et dégustation. Pour l’occasion, un marché gourmand prendra place au domaine. A la tombée de la nuit, un astronome vous fera découvrir les étoiles et les enfants écouteront des contes.

2023-08-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-25 00:00:00. EUR.

Clos Troteligotte

Villesèque 46090 Lot Occitanie



Visit the estate and enjoy a wine tasting. For the occasion, a gourmet market will take place at the estate. At nightfall, an astronomer will make you discover the stars and children will listen to tales

Visite la finca y disfrute de una cata de vinos. Para la ocasión, se celebrará un mercado gourmet en la finca. Al caer la noche, un astrónomo le mostrará las estrellas y los niños disfrutarán de un cuentacuentos

Besichtigung des Weinguts und Verkostung. Zu diesem Anlass findet auf dem Weingut ein Gourmetmarkt statt. Bei Einbruch der Nacht zeigt Ihnen ein Astronom die Sterne und die Kinder hören Märchen

Mise à jour le 2023-05-31 par OT CVL Vignoble