Sophro-dégustation au Clos Triguedina Clos Triguedina Vire-sur-Lot, 4 décembre 2023, Vire-sur-Lot.

Vire-sur-Lot,Lot

Séance de sophrologie appliquée à la dégustation de vins, menée par Hélène Quintana, sophrologue et sonothérapeute..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 . 25 EUR.

Clos Triguedina Les Poujols

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



Sophrology session applied to wine tasting, led by Hélène Quintana, sophrologist and sound therapist.

Sesión de sofrología aplicada a la cata de vinos, a cargo de Hélène Quintana, sofróloga y terapeuta del sonido.

Sitzung der auf die Weinprobe angewandten Sophrologie, geleitet von Hélène Quintana, Sophrologin und Sonotherapeutin.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT CVL Vignoble