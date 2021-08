Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Clos Sainte-Eugénie – Visite et atelier découverte Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Clos Sainte-Eugénie – Visite et atelier découverte Montbrison, 18 septembre 2021, Montbrison. Clos Sainte-Eugénie – Visite et atelier découverte 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 avenue Thermale Clos Sainte Eugénie

Montbrison Loire Sur les traces des archéologues et herboristes du passé…Après une visite des lieux, une animation ludique fera découvrir aux enfants au travers de récits mythologiques, les plantes emblématiques utilisées durant l’Antiquité.

Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Montbrison Adresse avenue Thermale Clos Sainte Eugénie Ville Montbrison lieuville 45.58862#4.07445