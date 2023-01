Nuit de la chouette Clos Saint Victor Étaples Catégories d’Évènement: Étaples

Pas-de-Calais

Nuit de la chouette Clos Saint Victor, 4 mars 2023, Étaples. Nuit de la chouette Samedi 4 mars, 18h30 Clos Saint Victor

Inscriptions obligatoires

Présentation en salle, atelier et sortie Clos Saint Victor 35 Boulevard Bigot Descelers Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France Après une petite présentation en salle des différents rapaces nocturnes et un petit atelier surprise, nous vous inviterons à rejoindre (avec les véhicules) un site de la commune, afin de venir découvrir ces oiseaux nocturnes extraordinaires que sont les chouettes ou les hiboux.

Se munir d’une lampe et vêtements chauds. Renseignements et inscriptions obligatoires Service Nature 03.21.84.13.93. Véhicule nécessaire pour rejoindre le site. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T18:30:00+01:00

2023-03-04T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Étaples, Pas-de-Calais Autres Lieu Clos Saint Victor Adresse 35 Boulevard Bigot Descelers Ville Étaples Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Clos Saint Victor Étaples Departement Pas-de-Calais

Clos Saint Victor Étaples Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etaples/

Nuit de la chouette Clos Saint Victor 2023-03-04 was last modified: by Nuit de la chouette Clos Saint Victor Clos Saint Victor 4 mars 2023 Clos Saint Victor Étaples Étaples

Étaples Pas-de-Calais