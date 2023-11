Marché de Saint-Pierre-lès-Nemours Clos Saint Jean Saint-Pierre-lès-Nemours, 19 novembre 2023, Saint-Pierre-lès-Nemours.

Saint-Pierre-lès-Nemours,Seine-et-Marne

La commune de Saint-Pierre-lès-Nemours propose son nouveau marché hebdomadaire dans une halle couverte..

2023-11-19 08:30:00 fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Clos Saint Jean Halle

Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France



The commune of Saint-Pierre-lès-Nemours offers its new weekly market in a covered market hall.

El municipio de Saint-Pierre-lès-Nemours ofrece su nuevo mercado semanal en una nave cubierta.

Die Gemeinde Saint-Pierre-lès-Nemours bietet ihren neuen Wochenmarkt in einer überdachten Halle an.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme du Pays de Nemours