Visite du Clos Saint Genest Clos Saint Genest, 3 juin 2023, Labarthe-Inard. Visite du Clos Saint Genest 3 et 4 juin Clos Saint Genest entrée libre Visite découverte du jardin les occupants du lieu seront heureux d’échanger et de répondre à vos questions. Clos Saint Genest 22 rue Saint Genest 31800 Labarthe Inard Labarthe-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 61 95 68 12 jardin privé de 3000 m², qui s’articule autour d’un jardin d’agrément, un potager familial et une collection de fruitiers de variétés locales en espaliers. Il évolue au fil des années selon les envies (aménagement d’un bassin, labyrinthe végétal, patio avec agrumes no gélifs, petite zone humide….) en tendant vers l’autonomie, en terme d’arrosage et d’entrants (réserves d’eau, broyat, compost…. maison) autoroute sortie Lestelle ou St Gaudens, centre du village depuis la D817. Coordonnées GPS : 0°50’24 » E – 43°6’27 » N Stationnement possible dans la rue. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 E. Journolleau©

