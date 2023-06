Festivités Louis XI – 6ème centenaire de la naissance de Louis XI Clos Noah – Cour de la Mairie Cléry-Saint-André, 23 juin 2023, Cléry-Saint-André.

Festivités Louis XI – 6ème centenaire de la naissance de Louis XI 23 – 25 juin Clos Noah – Cour de la Mairie

Pour souligner l’empreinte qu’a laissée Louis XI sur son patrimoine historique, la commune de Cléry-Saint-André célébrera ce sixième centenaire, avec un programme riche d’animations festives, durant tout le weekend. Découvrez le programme !

► VENDREDI 23 JUIN – Maison des Arts

18h – Vernissage de l’exposition « Aux Alentours »

► SAMEDI 24 JUIN – Clos Noah

11h – Inauguration officielle des festivités

12h30 – Repas festif sur réservation* (*voir plus bas)

14h – Spectacle de Fauconnerie

15h – Danses nobles du Moyen-âge

15h30 – Conférence « Histoire du Billard, de Louis XI à nos jours » * (*voir plus bas)

Par Jean Marty accompagné de Fabrice Puigvert – Salle Albert de Mun

16h30 – Danses populaires du Moyen-âge

17h – Spectacle de Fauconnerie

20h – Conférence « Louis XI et Notre-Dame de Cléry : dévotions royales et interprétations »* (*voir plus bas), par Lydwine Scordia – Basilique Notre-Dame

Durant l’après-midi, venez découvrir les recoins les plus secrets de la Basilique, lors de visites proposées par l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire. Plus d’informations sur www.tourisme-terresduvaldeloire.fr

► DIMANCHE 25 JUIN

11h – Inauguration de la restauration de la statue Notre-Dame de Cléry au décours de la cérémonie religieuse – Basilique Notre-Dame

14h30 – Conférence sur la restauration de la Vierge, par Laure de Guiran – Basilique Notre-Dame

Clos Noah – Cour de la Mairie 94 rue du maréchal Foch cléry-saint-andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire
Plus d'informations : https://www.clery-saint-andre.com/post/festivit%C3%A9s-6e-centenaire-de-la-naissance-de-louis-xi-23-24-et-25-juin-2023-clos-noah
http://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr

