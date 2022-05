Clos-Masure…Ouvre-Toi Visite découverte du Manoir de Vicquemare Prétot-Vicquemare, 21 mai 2022, Prétot-Vicquemare.

2022-05-21 – 2022-05-21

Prétot-Vicquemare Seine-Maritime Prétot-Vicquemare

A l’occasion de cette ouverte exceptionnelle, les propriétaires des lieux M. et Mme Etancelin présenteront leur manoir, le colombier, la mare, les bâtiments agricoles et la petit chapelle. La visite sera complétée par l’intervention de spécialistes, enseignants-chercheurs et historiens qui viendront partager leur passion pour le sujet.

tourisme@plateaudecaux.fr +33 6 37 96 69 07

