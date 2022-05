Clos-Masure…Ouvre-Toi! Visite découverte de la Ferme de la Bataille

2022-06-18 – 2022-06-18 Ce remarquable clos-masure classé sera présenté par Rodolphe Andrieu-D'Iray, son propriétaire et Virginie Maury-Deleu, Paysagiste conseillère du CAUE 76.

