Clos-Masure…Ouvre-Toi Stage d’aquarelle Bourdainville, 11 juin 2022, Bourdainville.

2022-06-11 – 2022-06-11

Bourdainville 76760

Stage d’aquarelle organisé dans le cadre du programme , « Clos-Masure…Ouvre-Toi’ avec l’artiste Kris Goldspiegel. L’atelier est adapté à tous les niveaux. Du matériel peut être mis à disposition pour une contribution de 5 euros supplémentaires. L’artiste vous fera travailler dans l’humide et la détrempe mais l’aquarelle classique sera également au programme. L’inscription est obligatoire et le groupe sera réduit pour un meilleur suivi. Le stage se déroulera à l’extérieur du clos-masure si le temps le permet mais il est possible de se mettre à l’abri en cas de pluie.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par