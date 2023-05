Séances de respiration consciente Clos La Bohème & Château Beau Rivage, 1 juillet 2023, Macau.

Séances de respiration consciente 1 et 2 juillet Clos La Bohème & Château Beau Rivage Tarif : 15 €. Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.

Le premier « Week-end Respiration au Château BEAU RIVAGE » animé par le fondateur de la première école française de respiration thérapeutique : Yves-Vincent DAVROUX (Respirologue, Respithérapeute), auteur du livre «Respithérapie» aux Editions LEDUC.

Au programme

Samedi 1 juillet 2023 : COMPRENDRE ET MAÎTRISER SA RESPIRATION POUR S’APAISER

Accueil et présentation (3 mn)

Synthèse des fondamentaux en respiration (10 mn)

Explication de l’importance du diaphragme en respiration (5 mn)

Exercice pratique (Respiration diaphragmatique simple) (4 mn)

Exercice pratique (Respiration diaphragmatique amplifiée) (4 mn)

Ecoute des ressentis (1 mn)

Explication de l’influence positive d’une bonne respiration sur le psychique et le physiologique

Exercice pratique (Respiration en hypoventilation) (5 mn)

Exercice pratique (Respiration sonique fermée) (4 mn)

Exercice pratique (Respiration alternée simple) (4 mn)

Ecoute des ressentis (1 mn)

Séance d’1h, de 8h à 18h, tout âge, enfants à partir de 10 ans.

Visite du Château à l’issue des séances possible.

Food truck sur place pour petit-déjeuner et déjeuner à la propriété

Dimanche 2 juillet 2023 : COMPRENDRE ET MAÎTRISER SA RESPIRATION POUR RENFORCER SES CAPACITÉS RESPIRATOIRES

Promenade de 2h, entrecoupée de pauses respirations : Prévoir une tenue adaptée (Tenue de randonnée, pluie, chaussures de marche) , de quoi s’hydrater – Heure de départ et d’arrivée à définir

Respiration et diaphragme

Respiration et principe cardio-vasculaire bénéfique à l ’oxygénation

Respiration et cadence de l’effort

Respiration et hypoventi lation

Respiration, randonnée et détente psychique

Clos La Bohème & Château Beau Rivage 7 chemin du bord de l’eau 33460 Macau Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/weekendair-beau-rivage »}, {« type »: « email », « value »: « chateau-beau-rivage@nadalie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678056352 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557880413 »}]

