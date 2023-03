De la graine à la plante Clos Fougères Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Promenons-nous dans le potager à la découverte de la germination: observons, identifions,plantons puis réalisons un semi à emporter

et dans le verger à la découverte de la pollinisation: observons, sentons,expliquons, puis réalisons une empreinte de fleur

De la graine à la plante
Clos Fougères, 15 avril 2023, 14:30-16:30
265 route de Fougères, Châteauneuf-sur-Isère
info@closfougeres.com +33 4 75 71 80 96 http://www.closfougeres.com/

