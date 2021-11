Clos et Château scintillants Vougeot, 11 décembre 2021, Vougeot.

Clos et Château scintillants Vougeot

2021-12-11 – 2021-12-12

Vougeot Côte-d’Or Vougeot

Le week-end des 11 et 12 décembre, le Château du Clos de Vougeot célèbrera les fêtes de fin d’année à travers des animations d’exception. L’événement Clos et Château Scintillants, dont ce sera la 4ème édition, proposera en effet au public de très beaux rendez-vous, qui émerveilleront les plus jeunes et satisferont la soif de gourmandise de tous.

Tout au long du week-end, c’est dans un décor de fêtes que les visiteurs bénéficieront :

• Des ateliers de calligraphie (ateliers libres) ;

• La présence de l’association les Chouettes du Cœur, qui apporte une aide thérapeutique aux personnes en situation de handicap, aux personnes en difficultés sociales et aux personnes âgées et fragilisées grâce aux oiseaux de proie (chouettes, hiboux, buses, faucons,…), (démonstrations libres) ;

• Des animations musicales, avec le Trio de Vougeot, qui interprétera chansons de Noël et chants traditionnels bourguignons ;

• Et de nombreuses surprises tout au long du parcours.

Des visites théâtralisées du comédien Thomas Volatier sont organisées les samedi et dimanche, de 11h à midi, de 14h30 à 15h30 , de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h. Une très belle opportunité de redécouvrir l’histoire du lieu, mise en scène et en mots par cet ambassadeur unique de la Bourgogne !

Une visite nocturne avec le comédien est également proposée le samedi 11 décembre à 18h30.

Informations et réservations : https://lc.cx/UJaAc3

La Table de Léonce accueillera bien entendu celles et ceux qui souhaitent déguster un menu typiquement bourguignon agrémenté d’une touche festive dans les salons du Château sur ces deux journées, comme c’est le cas désormais tout au long de l’année.

Informations et réservations : https://lc.cx/wKxVMZ

Outre les réservations à la Table de Léonce, le tarif d’accès à cette manifestation est au prix de 10€ par personne (excepté pour la Table de Léonce).

Au cours de ce week-end, les visites libres du château seront maintenues et donneront également accès aux ateliers, démonstrations et animations musicales.

–

Ouverture du château les 11 et 12 décembre :

Samedi 11 décembre : de 10h00 à 19h30 (sans interruption) Dimanche 12 décembre : de 10h00 à 18h30 (sans interruption)

visites@closdevougeot.info https://cutt.ly/eTBQK1x

Vougeot

dernière mise à jour : 2021-11-27 par